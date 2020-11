​Black Friday și dreptul de retragere din contract al consumatorului Black Friday a adus și în 2020 reduceri și oferte speciale pentru consumatori, dar și surprize neplacute sau, mai precis spus, produsele comandate nu s-au ridicat la nivelul așteptarilor sau nu au corespuns cerințelor cumparatorilor. Anul acesta, mai mult ca niciodata, potențialii cumparatori s-au limitat la vizualizarea ofertelor de pe site-uri și au renunțat sa mai vada produsele dorite în magazinele fizice ale acelorași retaileri, din cauza pandemiei. În astfel de situații, pentru contractele încheiate la distanța, consumatorii au posibilitatea de a renunța la bunurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele reducerilor sunt cele care determina un mare numar de cumparatori sa profite de ofertele comerciale ale agenților economici, cea mai așteptata fiind de departe Black Friday, eveniment care atrage cei mai mulți cumparatori in mediul online. Tocmai de aceea, consumatorii trebuie sa se informeze…

- Elevul se afla in școala primara și acum invața sa scrie, un lucru esențial pentru viitorul oricarui adult. In prezent, in Romania, elevii nu mai merg la școala, iar cursurile sunt ținute online. Decizia a fost luata de autoritați in contextul in care cazurile de coronavirus au crescut dramatic in…

- ​Noua din zece români știu ce este Black Friday, iar mai mult de jumatate dintre ei intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs în ziua cu cele mai mari reduceri din an, potrivit unui studiu Kantar România. Studiul arata și o preferința crescuta pentru mediul online în…

- "Situatia actuala, creata de evolutia COVID-19, a condus la intensificarea comertului online. Acest tip de afacere se bazeaza pe relatia de incredere intr-o masura mult mai mare decat comertul traditional si, totodata, mediul virtual expune consumatorul unor riscuri noi. In acest sens, atentionez…

- Astazi, primarul George Scripcaru și inspectorul școlar județean, Ovidiu Tripșa, au avut o intalnire, online, cu directorii unitaților de invațamant din municipiul Brașov, avand ca tema stadiului pregatirii documentației de licitație și a proiectului de finanțare pentru achiziția de echipamente IT pentru…

- Anul școlar 2020 – 2021 a inceput pentru noi toți total ALTFEL decat eram obișnuiți de zeci de ani! Cu maști pe fața, distanțiere, cu reamenajarea claselor sau organizarea pe grupe a unei clase (o grupa prezența fizica la ore-cealalta, prezența online de acasa) și multe alte schimbari in desfașurarea…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de urgenta privind mecanismul de gestionare a Planului national de Relansare si Rezilienta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata Ordonanta de urgenta privind mecanismul de gestionare a Planului national de Relansare si Rezilienta,…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a acuzat vineri, pentru prima data, Statele Unite ca dirijeaza protestele antiguvernamentale din tara sa si, de asemenea, Uniunea Europeana ca ar fi intrat in acest joc al SUA, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres. ”Statele Unite planifica si dirijeaza…