- A 11-a ediție Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, are loc la eMAG pe 12 noiembrie. Pentru o experiența și mai buna de shopping, eMAG a investit 4,5 milioane de euro in tehnologie, iar clienții pot beneficia de reduceri totale de 330 milioane de lei la peste 4,5 milioane de produse,…

- eMAG promite ca de Black Friday reducerea medie va fi de 35% și vor fi mari diferențe în funcție de categoria de produse și de noutatea lor. Toate comenzile vor fi livrate pâna la 26 noiembrie. În 2020 de Black Friday pe platforma eMAG s-au vândut produse în valoare de…

- ​Numarul de vizite în magazinele Flanco a scazut cu 20% dupa introducerea obligativitații certificatului verde și procentul ar fi putut fi și mai mare daca mai multe magazine ar fi fost în mall-uri, a spus pentru HotNews.ro, Dragoș Sîrbu, directorul companiei. Flanco. Compania a demarat…

- Magazinul online evoMAG a anuntat ca da vineri startul Black Friday, cu reduceri de pana la 80- la peste 150.000 de produse. Compania estimeaza o crestere de peste 10- a vanzarilor in perioada de Black Friday de anul acesta. "evoMAG da startul azi, 29 octombrie, celui mai mare Black Friday de pana acum…

- “evoMAG da startul azi, 29 octombrie, celui mai mare Black Friday de pana acum si ofera discount-uri de pana la 80%, la peste 150.000 de produse, din circa 6.000 de repere”, a anuntat compania. evoMAG desfasoara Black Friday 2021 in intervalul 29 octombrie – 26 noiembrie, pe parcursul mai multor episoade…

- evoMAG da startul azi, 29 octombrie, celui mai mare Black Friday de pana acum și ofera discount-uri de pana la 80%, la peste 150.000 de produse, din circa 6.000 de repere. evoMAG desfașoara Black Friday 2021 in intervalul 29 octombrie – 26 noiembrie, pe parcursul mai multor episoade de reduceri. Ca…

- Compania SC HELL ENERGY SRL anunța rechemarea de la consumatori a produsului Hell Energy Drink Focus, 250 ml, din lotul L1161D01, cu termenul de valabilitate 06/2023. Decizia a fost luata in urma unei informari primite de la unul din furnizorii sai, care a precizat ca in compoziția materiei prime s-a…

- Transportatorii vor merge înainte cu ideea de a organiza un protest în septembrie pe tema reîncadrarii diurnei de catre ANAF. Pentru cei care nu știu, Fiscul a decis sa ia în calcul ultimii 5 ani și sa emita decizii de impunere, ceea ce e ciudat. Chiar Camera Consultanților Fiscali…