Black Friday 2021 - ANPC a amendat opt companii cu 260.000 de lei, după ce a descoperit nereguli ANPC a anunțat ca a amendat opt companii, printre care Orange România și Jysk, dupa ce verificarile au scos la iveala nereguli legate de campaniile de Black Friday. Cuantumul total al amenzilor a fost de 260.000 lei. Reamintim ca joi au fost amendați 11 retaileri, cu suma totala de 275.000 lei.



Ce spune ANPC



În data de 12.11.2021, Comandamentul Special Black Friday a verificat 10 mari operatori economici, la nivelul întregii țari, care promovau reduceri speciale în aceasta perioada.



Operatorii la care au fost înregistrate nereguli, 8 la numar,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile de vineri, 12 noiembrie, au vizat 10 mari operatori economici care promovau reduceri speciale de Black Friday, iar opt dintre aceștia, printre care Mobexpert București și Jysk Ploiești, au fost amendați cu 260.000 de lei, a informat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Potrivit ANPC, vineri, Comandamentul Special Black Friday a verificat 10 mari operatori economici din intreaga tara, care promovau reduceri speciale in aceasta perioada. Au fost gasite nereguli la opt dintre acestia: Grup Editorial Litera SRL – , HCV International SRL – , Electronic Word SRL – , Jysk…

- Sapte magazine si o banca au fost amendati cu suma totala de 260.000 de lei in urma unor controale facute, vineri, de Comandamentul Special Black Friday al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Totodata, au fost emise 7 decizii de incetare a practicii comerciale incorecte si…

- Potrivit ANPC, vineri, Comandamentul Special Black Friday a verificat 10 mari operatori economici din intreaga tara, care promovau reduceri speciale in aceasta perioada. Au fost gasite nereguli la opt dintre acestia: Grup Editorial Litera SRL – , HCV International SRL – , Electronic Word SRL – , Jysk…

- LISTA| Amenzi de 260.000 lei de Black Friday 2021: Magazinele unde au fost inregistrate nereguli Amenzi de 260.000 lei de Black Friday 2021: Magazinele unde au fost inregistrate nereguli Comandamentul Special Black Friday a identificat 8 operatori economici la care au fost inregistrate nereguli. In…

- Alti 260.000 lei ndash; amenzi ale Comandamentului Special Black Friday, in taraPrintre cele mai importante nereguli intalnite se numara rata dobanzii aferente creditului, fixa si sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator. Iata…

- Primaria Constanta a atribuit contractul de inchiriere si inclusiv montarea demontarea unor instalatii de iluminat festiv, pe perioada sarbatorilor de iarna Licitatia s a derulat pe trei loturi Valoarea totala a achizitiei este de 4.995.676.15 lei fara TVA Castigatorul contractului este SC RC Energo…

- Guvernul roman solicita o suma mult mai mica ca avans din valoarea totala a PNRR, in contextul in care n-ar exista proiecte pentru decontare, acuza europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta face o comparație cu Grecia, care are un plan similar țarii noastre. „Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde…