Black Friday 2019 vine cu atacuri cibernetice. SonicWall avertizeaza asupra vulnerabilitatilor online la evenimentele de shopping

- In aceasta luna, cea mai mare parte a comerciantilor online lanseaza campania Black Friday in care, teoretic, ar trebui sa opereze reduceri substantiale ale preturilor. Specialistii in securitate cibernetica ii sfatuiesc pe cei care care vor lua cu asalt internetul pentru a face cumparaturi sa fie atenti …

- Tot mai mulți dintre dumneavoastra optați pentru cumparaturile online. Este mai comod, oferta mult mai diversificata, dar toate aceste facilitați vin cu unele riscuri pe care, cu o serie de recomandari bune, le puteți evita. Poliția Romana, prin Direcția de Investigații Criminale, investigheaza cazurile…

- Cea de-a 9 editie a Black Friday a debutat deja la unele magazine, insa punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua in care toti marii jucatori din piata, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anuntat campanii speciale in care reducerile de preturi vor merge pana la 80-90%, releva…

- Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate…

- Black Friday isi va continua trendul ascendent, iar editia de anul acesta va aduce o crestere cu 25% a valorii tranzactiilor online comparativ cu anul trecut, ajungand la peste 360 milioane de lei. In acelasi timp, valoarea totala a cumparaturilor online, inclusiv achitate cu numerar la livrare, va…

- Atacurile cibernetice, de orice tip, sunt, fara doar si poate, catalogate ca fiind distructive, indiferent de intensitate, este de parere Costin Raiu, directorul Global Research & Analysis Team (GreaT) din cadrul Kaspersky. Expertul a vorbit, intr-un interviu acordat AGERPRES, despre provocarile…

