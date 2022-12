Stiri pe aceeasi tema

- Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta inchiderea unui plasament privat de obligatiuni corporative. Finantarea atrasa este de 1.961.144 de euro, iar capitalul atras va fi utilizat pentru finantarea achizitionarii pachetului de 70% din…

- Electrica, cel mai mare jucator de pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, a anuntat marti ca a semnat pentru servicii de market-making cu BRK Financial Group si Wood & Company Financial Services a.s. (Wood&Co), avand ca principal obiectiv cresterea lichiditatii…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife SA intentioneaza sa preia pachetul majoritar de participatii la capitalul social al Centrul de Diagnostic si Tratament Provita SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta…

- Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piața Principala a Bursei de Valori București, anunța cea de-a treia tranzacție de M&A din 2022, prin semnarea contractului de preluare a 70% din pachetul de acțiuni al Dataware Consulting SRL (Dataware), integrator de produse și servicii IT&C. Tranzacția…

- Profesorul Petru Iring a slujit peste patru decenii invatamantul din Baia Sprie. De numele sau se leaga foarte multe rezultate la nivel judetean, national si international. A facut cunoscut orasul in lumea intreaga. A format caractere si a dat tarii oameni profesionisti. A muncit mult si a obtinut rezultate.…

- Ascendia (ASC), companie romaneasca specializata in domeniul eLearning, listata pe piata AeRO din 2016, isi continua finantarea prin bursa si listeaza astazi, 6 decembrie, o noua emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile, in valoare…

- O noua oferta de vanzare de titluri de stat Fidelis, lansata de Ministerul Finanțelor, la BVB. Cine le poate cumpara, de luni Ministerul Finanțelor lanseaza lanseaza la Bursa de Valori București o noua oferta de vanzare de titluri de stat pentru populație Fidelis. Acceasta se va desfașura in perioada…

- Raiffeisen Bank, jucator important in sectorul bancar din Romania, listeaza miercuri, 2 noiembrie, a doua emisiune de obligatiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 325,5 milioane de lei. Obligatiunile, care se vor tranzactiona sub simbolul bursier RBRO27B pe Piata Reglementata…