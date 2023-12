”Bittnet Group, cel mai dinamic grup de tehnologie din Romania a inchis cu succes o oferta publica de obligatiuni derulata intre 27 noiembrie si 12 decembrie, prin mecanismele Bursei de Valori Bucuresti. Subscrierile au depasit 18,6 milioane lei, pretul final de emisiune este 100 lei, iar alocarea la acest pret este de 17%”, anunta compania. Dupa ce in luna iulie 2023 Bittnet a derulat in premiera o oferta de obligatiuni corporative prin mecanismul ofertei publice, in luna decembrie a fost reluat acest proces, pe baza unui prospect de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. In…