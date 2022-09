Bitcoin a scăzut luni, pentru scurt timp, spre 18.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu aproximativ 5%, pentru a atinge un minim din timpul tranzactiilor de 18.276 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din 19 iunie. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionat in declin cu 2,9%, la 19.166,00 dolari pe unitate. Bitcoin a scazut cu 7,2% in aceasta luna si pare ca se indreapta spre al doilea declin lunar consecutiv, dupa o scadere de 15% in august. ”Presiunea autoritatilor de reglementare, cresterea dobanzilor de referinta si inflatia preseaza puternic clasele de active mai riscante, in special cripto, si astfel forteaza lichidari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Marea Britanie a scazut la 3,6% in perioada mai-iulie 2022, cel mai redus nivel incepand din 1974, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Economistii intervievati de Reuters se asteptau ca rata somajului sa se mentina la 3,8%.…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a fost tranzactionata luni la circa 22.322,25 dolari pe unitate, conform datelor CoinDesk. Dupa ce a scazut miercuri sub 19.000 de dolari, la cel mai redus nivel atins din iunie, bitcoin a crescut de atunci cu aproximativ 17%. Acest lucru vine si pe fondul evolutiei…

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- Moneda virtuala Bitcoin a coborat sambata sub 20.000 de dolari pe unitate, continuand o scadere care i-a redus valoarea cu aproape 60% fata de cel mai ridicat nivel al acestui an, transmite Reuters, potrivit News.ro

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 2,4%, la 92,83 dolari pe baril. Contractul a atins un minim al sesiunii de 92,51 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 18 februarie. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,31 dolari, sau cu 2,6%,…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins miercuri 24.047 dolari pe unitate, fiind in crestere cu peste 8% in 24 de ore, la niveluri nemaivazute de la jumatatea lunii iunie, potrivit datelor Coin Metrics. Traderii s-au linistit datorita perspectivaei unei masuri de politica monetara mai blanda…

- Bitcoin a inregistrat in trimestrul al doilea al acestui an cea mai ampla pierdere din mai mult de un deceniu, de circa 58%, potrivit datelor furnizate de CryptoCompare, transmite CNBC. Bitcoin a scazut de la nivelul de 45,524 de dolari pe unitate consemnat la inceputul trimestrului al doilea la circa…