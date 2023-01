Bitcoin a revenit la nivelul anterior prăbuşirii platformei FTX, de peste 21.000 de dolari pe unitate De luni, bitcoin s-a mentinut in mare parte constant peste 21.000 de dolari pe unitate, fiind cu mult peste pretul sau de 20.283 de dolari din 2 noiembrie. Pretul bitcoin a crescut cu peste 22% in ultimele sapte zile, potrivit datelor CoinMarketCap. Bitcoin a scazut in aceeasi proportie in mai putin de o zi, intre 7 noiembrie si 8 noiembrie, in timp ce investitorii au incercat sa evalueze impactul unui potential colaps al FTX si probabilitatea unui plan de salvare a FTX sustinut de Binance. Bitcoin a scazut sub 16.000 de dolari de mai multe ori in saptamanile urmatoare. CoinDesk a relatat pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

