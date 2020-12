Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins miercuri pragul de 20.000 de dolari pentru prima data, dupa ce a crescut cu 4,5% la 20.440 dolari.Criptomoneda a caștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de caștiguri rapide, pretinsa rezistența la inflație și

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…

- PayPal Holdings Inc s-a alaturat miercuri pietei criptomonedelor, permitand clientilor sa cumpere, sa vanda si sa detina bitcoin si alte monede virtuale folosind portofelele online ale procesatorului de plati online, transmite Reuters.Clientii PayPal vor putea de asemenea sa foloseasca criptomonedele…

