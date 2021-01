Bitcoin a depășit 40.000 de dolari și a crescut cu 40% în acest an Bitcoin continua sa inregistreze record dupa record , iar vineri a depașit pragul de 40.000 de dolari. Maximul de tranzacționare a fost de 41.973 dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In primele zile din 2021, cea mai puternica criptomoneda de pe piața a inregistrat o creștere de 40% și este aproape sa inregistreze a doua cea mai buna saptamana de la raliul din decembrie 2017. Ultimele tranzacții ale zilei de vineri s-au facut la 40.590 dolari. Prognozele specialiștilor arata, insa, ca Bitcoinul va continua sa creasca, iar strategii de la JPMorgan au declarat ca ar putea atinge 146.000 de dolari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

