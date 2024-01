Prognoza meteo miercuri, 3 ianuarie 2024, maxime de 4-12 grade Celsius

Prognoza meteo miercuri, 3 ianuarie 2024, cu maxime de 4-12 grade Celsius ș minime de -6 grade în depresiuni și 6 grade în Dealurile de Vest. The post Prognoza meteo miercuri, 3 ianuarie 2024, maxime de 4-12 grade Celsius first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]