BISTRIȚA: Concert Matei Ioachimescu, dezbatere „Epoca narcisismului” și o piesă de teatru specială, la Palatul Culturii Nu e rost de plictiseala, in zilele urmatoare, la Bistrița! La Palatul Culturii se anunța o dezbatere speciala la care participa filosofii Claudiu Gaiu și Attila Szigeti. Tot aici, saptamana viitoare – un spectacol de teatru de excepție: Miercuri, 22 martie, de la ora 19.00, la Palatul Culturii ne delectam cu piesa de teatru al lui Cehov – „Cerere in casatorie”. Din distribuție fac parte trei actori din Bistrița: Ramona Dumitrean, Ciprian Vultur și Dorin C. Zachei. Duminica, 19 martie, la Sinagoga din Bistrița are loc un concert extraordinar susținut de flautistul Matei Ioachimescu și Romanian… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

