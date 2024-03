Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 15 martie 2024, ora 09:00, se pot depune cererile de finanțare prin intermediul paginii oficiale de internet – www.afir.ro pentru modernizarea infrastructurii de irigații, finanțata prin intermediul intervenției DR-25 din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna…

- Peste 400 de milioane de euro sunt disponibili din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din Romania, iar solicitantii pot depune cererile de finantare incepand din 15 martie 2024, a anuntat ieri Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), potrivit Agerpres. Cererile…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a trimis astazi, spre publicare, la Monitorul Oficial, Ghidul de finanțare pentru Programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Acesta are un buget de 1,5 miliarde de lei și finanțeaza proiectele ce vizeaza protectia resurselor…

- Feminitatea reprezinta un set de comportamente, care in general sunt asociate cu fetele și cu femeile. Aceasta caracteristica este alcatuita din mai mulți factori precum cei sociali, dar și cei biologici. Astfel, mai ales in societatea noastra, sunt multe femei care nu se simt feminine și se simt mai…

- Ministerul Mediului anunța ca 221 proiecte au fost selectate in cadrul apelului pentru extinderea sistemelor de apa și canalizare in aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prin PNRR. Printre acestea se numara și doua proiecte din Maramureș, depuse de comuna Vișeu de Jos (19,494,324.80…

- S-a anunțat oficial perioada in care microintreprinderile și firmele mici, din domenii diverse, de la IT și construcții pana la hoteluri și cabinete medicale, se vor putea inscrie la ajutoarele de cate 50.000-200.000 EUR pe proiect, pentru investiții in cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia, prin…

- Ministerul Mediului a publicat joi Ghidul pentru finanțare a Programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru unitațile de cult și instituții publice din domeniul asistenței sociale.

- Proiectul de 47 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Suceava va fi redepus la finanțare pana la finele anului dupa ce a fost modificat Ghidul solicitantului. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. ”Primaria Suceava a depus proiectul la 1 martie 2023 dar…