Stiri pe aceeasi tema

- In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi se praznuieste spalarea picioarelor celor 12 ucenici de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca și inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului. Astazi, copiii din cadrul Modulelor…

- Intervenția unui elicopter SMURD a fost solicitata in aceasta dupa amiaza in municipiul Focșani, pentru preluarea unei tinere intoxicate cu antigel. Tanara este din Pufești și are 21 de ani. „In jurul orei 14.40 SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un transfer din UPU Focșani pentru un elicopter…

- Artiștii Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” le-au prezentat un spectacol special, cu cantece și dansuri stramoșești, beneficiarilor de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Focșani. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sarbatorita pe 8 martie. Cu acest prilej, primarul…