Biserica și homosexualitatea: Filmul bate viata Am intalnit homosexuali in randul clerului. De toate felurile și confesiunile, de toate varstele, situați pe toata scara ierarhica de sus pana jos. Unii erau discreți, alții voiau sa inființeze biserici care sa slujeasca pentru comunitatea LGTBQ+. Intre aceste categorii traiește o vasta diversitate. Fiind teologi, gasisera pana și motivarea transgenderismului in cuvintele din Evanghelie. Un exemplu: Matei 19:12 „Fiindca sunt fameni care s-au nascut așa din pantecele maicii lor, sunt fameni care au fost facuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au facut fameni pentru Imparația cerurilor.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

