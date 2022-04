In 1934, cand Adolf Hitler iși consolida controlul asupra puterii in Germania, un grup curajos de clerici protestanți s-a opus tentativelor de constituire a unei Biserici unificate, pro-naziste, a Reichului. Intr-o proclamație care ulterior a ajuns sa fie cunoscuta drept „Declarația de la Barmen” ei au afirmat necesitatea separarii absolute dintre biserica și stat, respingand „doctrina falsa” conform careia „biserica, prin aroganța omeneasca, ar putea așeza Cuvantul și munca Domnului in serviciul oricaror dorințe, scopuri și planuri alese arbitrar”. E o dovada a vremurilor tulburi pe care le traim…