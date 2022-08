Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat și prelungit avertizarile de cod portocaliu și galben de averse, vijelii și grindina. Un cod portocaliu de ploi abundente a fost emis duminica, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana luni dimineața, la 3.00. In intervalul menționat, local in estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo. Astfel, a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in intervalul 28 iulie, ora 10:00 ndash; 29 iulie, ora 06:00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat, in Oltenia, local in Muntenia, sudul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, la Sfantu Gheorghe, ca in marile lacuri de acumulare rezervele de apa sunt la un nivel satisfacator, dar seceta continua si trebuie sa avem grija de resursele de apa potabila. „Rationalizarea apei inca nu este un termen potrivit…

- „Incercarile de reconfigurare a forțelor de menținere a pacii din Transnistria, prin excluderea militarilor ruși, va destabiliza situația in regiune”, susține Vladimir Djabarov, prim-vicepresedintele Comisiei pentru Relatii Internationale din Consiliul Federatiei, scrie presa rusa. „Deschiderea unui…

- In perioada 4-7 iulie 2022, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a organizat o tabara in nordul Moldovei pentru 18 elevi de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzau, precum și de la alte licee buzoiene și vrancene, care s-au remarcat prin rezultatele foarte…

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța a avut recent o intalnire cu ambasadoarea Romaniei la UE, respectiv cu ambasadoarea Moldovei pe langa UE, impreuna cu care a stabilit cum poate Moldova sa profite de statutul de țara candidata la Uniunea Europeana.

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție dupa ce șefa statului, Maia Sandu a declarat ca autoritațile sunt obligate sa pregateasca armata in condițiile agresiunii militare din Ucraina. De asemenea, Peskov a susținut ca Republica Moldova nu trebui sa vada o amenințare din…

- Autoritatile si specialistii din Iasi au lansat noi ipoteze in legatura cu prezenta ursului in padurile din preajma capitalei Moldovei, inclusiv dupa ce in cursul zilei de luni, 11 iulie, acesta a fost vazut mai aproape de oras decat de zona care se credea ca este teritoriul sau, din jurul comunei Dobrovat.…