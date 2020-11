Biserica de lemn construita de Horea va fi supusa unui amplu proces de restaurare, urmand apoi sa poata fi admirata online. Edificiul provine din localitatea salajeana Cizer si se afla in prezent in Parcul Etnografic “Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. „Biserica din Cizer este o capodopera a artei arhitecturii traditionale din Transilvania. Este una dintre cele mai evoluate tipuri de biserici care pot fi intalnite in spatiul transilvanean. Este o biserica cu o importanta istorica exceptionala, biserica care reprezinta ea insasi un document istoric, pentru ca este realizata cu participarea directa…