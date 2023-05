Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 6-9 mai, la Ateneu, va avea loc seria de conferințe a șasea ediție a festivalului de conferințe „Despre lumea in care traim”, organizata de catre Fundația Humanitas Aqua Forte.

- Atleta americana Tori Bowie a murit la varsta de 32 de ani. Sportiva a fost gasita moarta in casa ei din Orlando, din statul american Florida, dupa ce vecinii au raportat la poliție faptul ca nu o vazusera de cateva zile, scrie cotidianul britanic The Guardian. Autoritațile locale au spus ca nu considera…

- 12 elevi de la Liceul „Corneliu Baba” au participat in aceste zile la Olimpiada Naționala de Arte Vizuale, Arhitectura și Istoria Artei. Ultimele probe s-au susținut astazi, maine dimineața urmand sa aiba loc și festivitatea de premiere. 12 elevi de la Liceul de Arte din Bistrița participa in aceste…

- Turiștii care ajung de Paște in Neamț ar putea avea parte de intalniri neobișnuite. Prezența zimbrilor in apropierea satelor nu mai este demult o noutate in randul localnicilor din Varatec și Agapia, insa pentru oaspeți, momentul ar putea fi unic.

- Bistrițenii se pot mandri cu o „piscina” olimpica de toata frumusețea! Zona Decebal are acum de toate. Pe langa sapaturi, șanțuri, noroi și pe alocuri cate un Dorel, mai nou a aparut și o piscina pe care o putem confunda cu un bazin olimpic, visul, de altfel, al administrației actuale. A luat naștere…

- Lumea intreaga a marcat, sambata, Ora Pamantului, un eveniment global menit sa atraga atenția asupra problemelor climatice cu care se confrunta lumea. Citește și https://jurnaluldearges.ro/update-la-mihaesti-a-ars-o-vila-iar-pompierii-au-reusit-sa-salveze-parterul-celei-de-a-doua-case-cuprinse-de-incendiu-247170/…

- Salutam ziua de astazi cu primavara data dupa ,,ureche” și marțișorul in piept! Incepand de pe la jumatatea lui februarie, piețele și strazile Bistriței sunt impanzite de culoare și vestitori ai primaverii. Anul acesta, din fericire predomina marțișoarele lucrate manual cu stradanie, care au și o poveste.…