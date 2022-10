Stiri pe aceeasi tema

- Sinagoga veche din Alba Iulia și o biserica catolica vor avea parte de iluminat arhitectural: Cat va costa noua investiție, aflata pe masa consilierilor locali Sinagoga veche din Alba Iulia și o biserica catolica vor avea parte de iluminat arhitectural: Cat va costa noua investiție, aflata pe masa consilierilor…

- INTALNIRE… Au fost momente emoționante, azi dimineața, la Biserica din Moara Grecilor. Parintele Adrian Buimac a revenit printre enoriași pentru a le mulțumi și a le transmite un mesaj de prețuire a vieții și lui Dumnezeu. Acesta le-a marturisit ca, in perioada grea prin care a trecut, și-a dat seama…

- Sinagoga veche și o biserica catolica din Alba Iulia vor fi iluminate arhitectural. Finanțarea, asigurata de primarie Primaria Alba Iulia va asigura lucrari de iluminat architectural pentru doua unitați de cult din municipiu. Administrația locala incheie, in acest sens, doua acorduri de parteneriat…

- Un barbat din Brasov a spart un vitraliu și a intrat prin efracție in Biserica „Sfantul Mihail“ din Cluj-Napoca, de unde a furat cutia milei, informeaza Agerpres. „Politia Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, pe 26 august, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, persoane necunoscute…

- Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a oficiat duminica, 28 august, slujba de resfințire a bisericii „Adormirea Maicii Domnului" din filia Veța, parohia Moșuni, protopopiatul Targu-Mureș. In continuare, Ierarhul nostru a celebrat Sfanta Liturghie și a rostit cuvantul de invațatura, informeaza…

- Erik Lincar (43 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, nu este cu gandul la plecarea de pe banca ardelenilor dupa inceputul fals de campionat. Erik Lincar este determinat sa bifeze luni prima victorie din acest sezon cu U Cluj. Ar fi o premiera pentru el in Liga 1. ...

- „Prima data m-am indragostit de Muntii Retezat, am vizitat Cetatea Colt, Biserica din Densus, apoi am descoperit costumele padurenesti, pe o retea de socializare. Am aflat ca „padureanca” Mariei Tanase – care apare si pe un timbru postal – este expusa la muzeul din Constanta. …

- Un sucevean este nemulțumit ca biserica veche de lemn din Radașeni ctitorita de voievodul Ștefan Tomșa II intre 1611 și 1622, nu este deschisa zilnic. El i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, despre aceasta situație și l-a rugat sa gaseasca o soluție ca sa poata avea program…