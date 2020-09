Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro. In schimb, pentru Sectorul 5 va fi efectuata o renumarare la cateva sectii, au adaugat sursele citate.

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro.In sedinta de marti a BEC a fost stabilit sa fie amanata decizia privind solicitarea candidatului PSD, Dan…

- Scandalul continua pe tema votului exprimat, duminica, la alegerile locale, in Sectorul 1. Biroul Electoral Central este așteptat sa ia, miercuri, o decizie privind renumararea voturilor. Intre timp, candidații PSD au cerut renumararea voturilor in toate secțiile din Capitala. Miercuri dimineața, primarul…

- Avocatul lui Dan Tudorache, Mihai Dragan, care reprezinta juridic și PSD Sector 1, a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca la momentul la care vorbește a inceput renumararea voturilor din 9 sectii de votare unde „nu pica pe cheia de votare”, adica suma voturilor obținute de fiecare candidat…

- Este scandal de proporții la Sectorul 1, acolo unde atat cei de dreapta, dar și independentul Dan Bucura solicita renumararea voturilor de la alegerile locale.Citește și: HARTA primarilor municipiilor resedinta de judet - PNL obtine cele mai multe mandate, in ciuda loviturilor date de USR…

- Scandalul din sectorul 1 ia amploare. Jandamii au ajuns din nou la Biroul Electoral de Circumscriptie si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor. „A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot..…

- Scandalul pentru alegerea primarului sectorului 1 continua, dupa ce, luni, a fost deschis un dosar penal pentru frauda. Dan Tudorache anunța ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor, iar Clotilde Armand, caștigatoare la numaratoarea parțiala, cere Parchetului General sa se ocupe de…