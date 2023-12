Biroul de Buget al Congresului estimează o încetinire a creşterii economice din SUA la 1,5% în 2024 Previziunile actualizate de vineri de la agentia nepartizana de supraveghere bugetara au inclus, de asemenea, o revizuire ascendenta substantiala a cresterii estimate a PIB pentru acest an, la 2,5%, de la ritmul de 0,9% anticipat in iulie. Biroul a spus ca incetinirea cresterii asteptata pentru anul viitor si o reducere a previziunii sale anterioare pentru cresterea din 2025 la 2,2%, de la avansul de 2,4% prognozat in iulie, sunt determinate de cresterea mai lenta decat cea prevazuta a cheltuielilor de consum, investitiilor si exporturilor. O crestere asteptata a imigratiei a atenuat ceea ce ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut o serie de estimari in ceea ce privește economia Romaniei. Potrivit reprezentanților europeni, din cauza inflației, cresterea economica a țarii noastre va incetini la 2,2% in 2023. Aceasta nu este singura estimare facuta de catre Comisia Europeana. Potrivit aceleiași surse,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2024 se estimeaza o rata a inflației de 4,8%, o ușoara creștere fața de previziunile de acum trei luni.BNR estima…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia noiembrie 2023, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei de-a lungul…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. “In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,8%. In aprilie, FMI estima un avans de 3,7% al PIB-ului Romaniei in 2024.Pentru 2028, FMI prognozeaza o crestere a economiei romanesti…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a crescut moderat in august, in urma costului mai ridicat al benzinei, transmit AP si Reuters.In august, indicele PCE a crescut cu 3,5%, dupa un avans de 3,4% luna…