Birou de Companie: Systematic, biroul unde tinerii romani dezvolta produse software pentru NATO

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT…„Esti o persoana dinamica, energica, esti atras de tinuta si activitatea militara? Alatura-te Armatei Romane!”. Asa suna mesajul prin care CMJ Vaslui anunta ca se cauta tineri care sa urmeze o cariera militara. Ministerul Apararii Nationale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar…

- S-a aflat cine sunt cei doi romani care au murit inecati in fluviul Elba. Cei doi se numesc Gheorghe Ghita si Costel Adam. Tinerii se aflau in Germania la munca, acolo unde sperau sa castige ceva bani pentru a trimite familiilor din tara, dar si pentru a putea sa-si castige existenta, potrivit presei…

- Cei doi frati care lucrau ca muncitori la un depozit sunt acuzati ca si au ucis trei colegi, toti paznici. Tinerii nu isi recunosc faptele.Suspectii sunt doi frati veniti din Vaslui care au mai trecut prin fata procurorilor si in urma cu un an, atunci cand un alt paznic a fost gasit mort. Barbatul insa…

- Meteorologii au emis marti dimineata o avertizare cod portocaliu de ploi puternice pentru Capitala , care a durat pana la ora 08:00. Pompierii din Bucuresti intervin in urma precipitatiilor abundente, in mai multe zone din Capitala, pentru degajarea apei acumulate. Zonele unde au loc interventii sunt…

- Activitațile de voluntariat desfașurate in beneficiul unor persoane aflate in situații de marginalizare sociala au, pe langa scopul propriu-zis de ajutorare și pe acela de conștientizare a importanței solidaritații sociale și a faptului ca schimbarea spre bine necesita inițiativa și implicare directa…

- Policolor, jucator de pe piata locala de lacuri si vopsele, anunta inceperea constructiei unei noi fabrici in Capitala, pe un teren de 2,5 hectare. In noua unitate vor fi produse vopsele, tencuieli, emailuri, lacuri, precum si produse conexe acestora (grunduri, amorse etc.), iar valoarea investitiei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri seara, construirea a trei sali de sport multifunctionale de mari dimensiuni in Bucuresti care vor purta numele fostilor sportivi romani Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Ion Tiriac.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca sunt asteptati la un targ organizat in Capitala. Desi evenimentul inca nu a inceput aici sunt prezenti zeci de angajatori care spun ca au oferte pentru fiecare, dar si foarte multi tineri care sunt pe ultima suta de metri la facultate