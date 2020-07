Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a fost intrebat miercuri daca Guvernul Orban mai are autoritatea morala de a da cetatenilor sfaturi de a respecta regulile privind prevenirea raspandirii coronavirusului in conditiile in care a aparut un raport al Curtii de Conturi care a aratat ca in perioada pandemiei, in perioada starii…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…

- Dupa lungi negocieri, marti in plenul reunit al Parlamentului au fost votati noii sefi ai Curtii de Conturi, una dintre cele mai importante institutii din Romania. Printre cei votati se numara si baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau. El a primit 294 de voturi, asadar si votul liberalilor, doar 55…

- Printre altele, Alina Popa dezvaluie ca s-a deplasat in Turcia pentru urgentarea livrarii spitalului mobil imediat dupa ce trei persoane ramase in continuare neidentificate ar fi intervenit la furnizorul turc pentru stoparea trimiterii unitatii medicale in Romania. Presedintele CJ a anuntat laconic…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a declarat ca, in aceasta perioada in care lupta cu noul coronavirus, sunt instituții care cer rapoarte cu ce s-a facut și trimit inspectori in control. "Sunt ingrijorat. Unul, pentru ca s-a ajuns la batjocura, la minimalizare, la a se lua la mișto, cum se spune,…

- "In primul rand vreau sa le multumesc tuturor celor care au raspuns pozitiv apelului Euronest si au demonstrat inca o data ca moldovenii dau dovada de unitate in momente dificile. In timp ce oamenii de buna credinta arata solidaritate, liberalii arunca doar cu venin. Eu cred ca iesenii trebuie sa cunoasca…

- „Este necesara extinderea platformei betonate a amplasamentului propus (Parcul TransAgropolis) pentru a putea gazdui intreg ansamblul medical. Consiliul Judetean si-a manifestat disponibilitatea de a se implica in realizarea acestui demers, insa lansam si un apel public catre toate firmele de constructii…