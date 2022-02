Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile belgiene au blocat aproximativ 30 de vehicule care se pregateau sa se indrepte catre Bruxelles, in cadrul „Convoiului libertatii”, inițiat in Canada de opozantii restrictiilor impuse de autoritați pentru pandemia de Covid. Dupa manifestațiile din acest weekend de la Paris, primarul Bruxellesului…

- Comisia Europeana a propus extinderea sistemului de certificate Covid in UE cu un an, pana la 30 iunie 2023, pentru a le permite celor care calatoresc sa continue sa foloseasca documentul pentru a intra in statele membre UE. “Virusul COVID-19 continua sa se raspandeasca in toata Europa și in acest stadiu…

- Reprezentanții ISU susțin ca incendiul de la Spitalul Județean din Suceava nu a fost provocat de o neglijența. A fost un scurtcircuit pornit de la un echipament, au explicat ei. Reprezentanții ISU au facut primele verificari la fața locului și au constatat ca incendiul a pornit de la un ventilator.…

- Rata de incidența COVID-19 calculata la 14 zile din Capitala a ajuns, sambata, la 16,07 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 14,11 cazuri la mia de locuitori. Rata de incidenta COVID-19 a crescut accentuat de la inceputul acestui…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, harta interactiva a centrelor de evaluare a pacienților cu COVID-19. 174 de centre funcționeaza in prezent in toata țara, iar harta se actualizeaza pe masura operaționalizarii centrelor de evaluare. Pentru fiecare centru sunt afișate adresa, programul de lucru…

- Romania’s National Committee for Emergency Situations (CNSU) approved on Monday evening a series of rules for the quarantine of those arriving in Romania and stated that rules are valid between December 10 and January 8, according to Romania-Insider. Those arriving from the European Union, European…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 1.500 de cazuri noi de COVID-19. Totodata, au fost raportate 131 de decese, din care 20 anterioare. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- Valorile de trafic s-au intensificat, duminica la pranz, pentru a doua zi consecutiv, pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov si astfel se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni. In conditii de aglomeratie se circula si pe celalalt sens intre statiunile…