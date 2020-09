Stiri pe aceeasi tema

- Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnîi nu pune în pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are în vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, în pofida presiunilor americane, noteaza AFP, citata…

- Incepand cu luna septembrie, compania Google pune la dispozitie noi servicii pentru utilizatori in Google Images. Noutatea face referire la folosirea imaginilor din motoarele de cautare. Astfel ca din acest moment vei putea reutiliza imagini in mod legal, cu ajutorul etichetelor oferite de Google. Compania…

- Luigi Di Maio a facut aceste declaratii in urma unei intalniri cu omologul sau chinez Wang Yi, care a inceput marti la Roma un turneu in Europa, in care viziteaza Olanda, Norvegia, Franta si Germania. Italia este prima mare putere occidentala care a intrat in proiectul chinez al ”noilor drumuri ale…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut miercuri, dupa summitul UE, Administratiei Aleksandr Lukasenko sa initieze un "dialog national" pentru rezolvarea pe cale pasnica a crizei politice, avertizând ca eventualul sprijin militar acordat de Rusia "ar complica foarte mult"…

- ”Daca voi veti continua sa livrati marfuri, servicii si sa sustineti proiectul Nord Stream 2, veti impiedica supravietuirea intreprinderii voastre”, ameninta in aceasta scrisoare, datata miercuri, 5 august, senatorii Ted Cruz, Tom Cotton si Ron Johnson. Statele Unite se opun de ani de zile acestui proiect,…

- Huawei România nu dorește sa fie implicata în nici o dezbatere cu tenta politica sau de influențe straine, se arata într-un mesaj transmis de catre Huawei, în urma unor declarații facute de Virgil Popescu, ministrul economiei, în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro.…

- Oamenii nu au automat "dreptul la uitare" pe motoarele de cautare online, a stabilit luni Curtea federala de justitie din Karlsruhe, transmite dpa potrivit Agerpres. Deciziile privind eliminarea din rezultatele cautarilor a linkurilor catre anumite articole trebuie luate intotdeauna pe baza individuala…

- Un numar de saisprezece banci din Germania, Franta si alte trei state din zona euro au anuntat joi ca vor crea un sistem de plati ”cu adevarat european”, care fi disponibil in 2022, pentru a digitaliza complet regiunea unde jumatate din plati au loc inca in numerar, transmite Reuters.Autoritatile…