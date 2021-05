Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Bill Gates si sotia sa, Melinda Gates, au anuntat luni intr-o declaratie comuna ca au luat decizia de a pune capat casniciei lor, informeaza Reuters si dpa. "Dupa multa gandire si multa munca in relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casatoriei", au afirmat cei doi filantropi intr-o…

- Al patrulea cel mai bogat om din lume și soția lui au decis sa se separe, dupa un mariaj de 27 de ani, anunța CNN , care citeaza conturile de Twitter ale celor doi. „Dupa ce am cantarit indelung și am depus eforturi ca relația sa funcționeze, am luat decizia de a ne desparți”, au anunțat cei doi intr-o…

- Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, si sotia sa Melinda si-au anuntat, luni, divortul, dupa 27 de ani de casnicie. "Dupa ce ne-am gandit mult si am muncit mult la relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casniciei", au anuntat cei doi pe Twitter. Cei doi s-au cunoscut…

- Fondatorul Microsoft, in varsta de 65 de ani, a facut anunțul pe contul sau de pe Twitter. Cei doi au trei copii; Jennifer, 25 de ani, Rory, 21 de ani, și Phoebe, de 18 ani.„Am luat decizia de a pune capat casatoriei noastre. (...) Nu credem ca mai putem contina impreuna ca un cuplu. (...) In ultimii…

- Bill Gates cauta investitori care sa ajute companiile sa reduca din impactul climatic asupra mediului. Prin urmare, Breakthrough Energy, o companie condusa de fondatorul Microsoft, s-a aliat cu CDP, o organizație non-profit, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, scrie Bloomberg,

- Twitter a purtat discuții cu șefii de la Clubhouse în ideea de a încerca sa cumpere, cu 4 miliarde dolari, rețeaua audio care s-a dezvoltat enorm în ultimul an, spun surse citate de Bloomberg. Discuțiile s-au terminat fara a se ajunge la un acord, dar Clubhouse cauta finanțare pentru…

- In vreme ce șefii bancilor de investiții iși așteapta angajații in birouri, alte companii, precum cele din domeniul tehnologiei, cred ca munca de la distanța va deveni in unele cazuri permanenta, scrie BBC News.CEO-ul bancii de investiții Goldman Sachs, David Solomon, a declarat miercuri ca munca de…

- Gigantii tech internationali prezenti in Australia au facut public luni, la cererea guvernului, un cod de bune practici destinat reducerii raspandirii informatiilor false pe internet, relateaza AFP. Grupul de presiune DIGI, din care fac parte Facebook, Google, Twitter, Microsoft, TikTok si…