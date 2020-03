Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft, a spus ca daca ar fi fost președintele Statelor Unite ale Americii, ar fi extins masurile de izolare sociala, cu riscul de a rani economia. Mesajul lui Gates vine la puțin timp dupa ce președintele SUA Donald Trump a anunțat ca va lua o decizie cu privire la data cand se va relua activitatea economica. Intr-o sesiune de Ask Me Anything („Intreaba-ma orice”) susținuta de Bill Gates pe Reddit, acesta a fost intrebat ce ar face daca ar fi președintele SUA. Raspunsul lui a fost urmatorul, dupa cum arata Libertatea : „Masurile de distantare sociala ar…