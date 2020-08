Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates doneaza înca 150 de milioane de dolari pentru vaccinul anti-COVID. Suma va face ca viitorul vaccin sa coste doar 3 dolari. Fundatia lui Gates a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru vaccinuri în 20 de ani, potrivit Mediafax. Bill Gates e hotarât sa faca vaccinul anti-Covid…

- Grupul canadian Bombardier, constructor global de avioane si trenuri, a raportat in al doilea trimestru al anului pierderi de 223 milioane dolari americani, de sase ori mai mari comparativ cu pierderile de 36 milioane dolari americani in aceeasi perioada a anului trecut, scrie publicatia Vancouver…

- Ford anunta o investitie de 30 milioane de dolari la Craiova. Compania a reluat programul de lucru in trei schimburi, iar producția se apropie de nivelul dinaintea pandemiei Conducerea Ford Romania a anuntat, miercuri, ca incepand angajatii fabricii de productie vehicule Ford de la Craiova au reluat…

- Raed Arafat sustine ca in prezent este mult mai greu sa ii explice unui om obisnuit ca exista coronavirus, mai ales in conditiile in care majoritatea persoanelor cred in teoriile conspirationale. Citeste si: Raed Arafat, anunt important despre calatoriile in strainatate ale romanilor. Nu toti…

- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Compania farmaceutica britanico-suedeza AstraZeneca a inceput sa produca un potențial vaccin pentru coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford, a anunțat directorul executiv Pascal Soriot, potrivit BBC. Testele umane sunt in curs, dar Pascal Soriot a declarat ca firma trebuie sa inceapa sa produca…