Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, considera ca sistemul medical și populația planetei nu au fost pregatite pentru inceputul pandemiei, insa anticipeaza ca in viitorul apropiat ne-am putea descurca mult mai bine daca vor fi facute anumite investiții inteligente pentru sistemul sanitar. Acesta considera ca „nu ne mai putem baza pe noroc”. Dupa summit-ul de mediu COP 26 de la Glasgow, miliardarul Bill Gates a explicat public ca, in momentul actual, cea mai ințeleapta investitie este in dozele de ser anti-covid si medicamente. Acesta considera ca doar prin dotarea sistemului medical, omenirea…