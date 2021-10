Bill Clinton a fost externat Bill Clinton, fost președinte american, in varsta de 75 de ani a fost externat din spitalul unde fusese internat din cauza unei infecții, scrie presa internaționala. „Presedintele a iesit astazi din centrul medical UC Irvine”, a declarat dr. Alpesh N. Amin, intr-un comunicat difuzat de purtatorul de cuvant al lui Clinton pe Twitter. „Febra sa si numarul de globule albe au revenit la normal si se va intoarce la locuinta sa din New York pentru a-si termina tratamentul cu antibiotice”, a adaugat dr. Amin. Fostul presedinte a petrecut cinci nopti in spital, transmite Agerpres . The post Bill Clinton… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

