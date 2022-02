Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri, ca se fac percheziții in Capitala și Ilfov intr-un dosar privind vanzare de bunuri contrafacute, printre care parfumuri, ceasuri, haine, toate fiind inscripționate cu numele unor marci celebre, insa in realitate, contrafacute. Pana la acest moment au fost ridicate…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, ii amintește primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, ca de 7 luni, nu a mai acordat ajutoarele de 500 de lei persoanelor adulte cu dizabilitati din Bucuresti. Gabriela Firea a postat pe Facebook, ca 3 decembrie este Ziua Internaționala a Persoanelor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, sambata, deschiderea Halelor Obor, in mare parte, dupa remedierea deficientelor care au fost constatate in urma controlului de acum cateva zile. ANPC a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca dupa verificarea intrerprinsa…

- Patru persoane, care vindeau droguri consumatorilor din București și Ilfov, au fost reținuți, dupa ce au fost prinși cu cannabis și cocaina. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, acuzate de trafic internațional de droguri de risc și mare risc și…

- Un banner urias ce afiseaza un mesaj puternic de incurajare a vaccinarii anti-Covid a aparut peste noapte pe Bulevardul Magheru din Bucuresti. „Se sufoca. Ne implora. Regreta” sunt cuvintele afisate pe bannerul din centrul Capitalei, aluzie la pacienții de Covid care au nevoie de oxigen, marea majoritate…