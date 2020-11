Stiri pe aceeasi tema

- Romanii continua sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, cu preponderența „dus”, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta. Luna...

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania. Conform datelor privind traficul de pe website-ul dedicat, se remarca…

- Nu cred ca se va intampla asta pana in viitorul apropiat, spune primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, invitat la Aleph News, in emisiunea „Marius Tuca Show, intrebat daca se va inscrie in PNL pana la alegerile parlamentare, anunța MEDIAFAX.„Nu cred ca se va intampla asta pana in viitorul…

- „E clar ca in Romania acest al doilea val e cumva atipic fața de restul pentru ca nu am avut un val 1 care sa se incheie, o perioada de liniște sa vina valul 2. Ce este cert e ca e o curba ascendenta. Asta e clar. Și ca in situația in care nu sunt alte masuri restrictive sau lucruri care sa schimbe…

- Ultimele restricții adoptate de Comitetele pentru Situații de Urgența au afectat nu doar industria HoReCa. Mai multe sectoare care deservesc restaurantele, cafenelele, hotelurile și cluburile au intrat in colaps. Patronii de localuri nu au fost in stare sa iși plateasca furnizorii de produse. Contractele…

- Mercedes-Benz a prezentat azi primele imagini cu trei modele electrice noi, pregatite pentru viitorul apropiat, iar odata cu aceste imagini a confirmat oficial ca aceste trei electromobile vor ajunge in producția de serie foarte curand, informeaza PiataAuto.md .

- In aceasta vara, numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019. Platforma Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta. Revolut a analizat pe…

- Ryanair vinde un milion de bilete de avion cu 5 euro, timp de 48 de ore, pentru toate destinațiile spre care zboara. Intr-un moment in care pandemia de COVID-19 afecteaza companiile aeriene din intreaga lume, transportatorii low-cost din Europa analizeaza posibilitatea extinderii flotelor lor, scrie…