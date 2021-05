Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite ar fi fost una dintre cele mai norocoase din lume daca nu avea ghinion. Americanca a castigat 26 de milioane de dolari la loterie, dar banii s-au dus pe apa sambetei cu o singura spalare.

- Miranda Parker a cheltuit impresionanta suma de 21.000 de dolari doar pentru a scapa de firele albe de par. Acestea au devenit pentru ea o obsesie, astfel folosea vopsea pentru par la interval de cateva zile și mergea lunar la salon.

- Ministerul Apararii Naționale a semnat un acord de tip "Guvern la Guvern" cu Statele Unite ale Americii, privind achiziția unui sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava, in valoare estimata de 286 de milioane de dolari. Acordul face parte din programul de inzestrare „Sistem de instalații…

- Prin anii '70, autoritațile americane au introdus placuțele de inmatriculare personalizate. Tot atunci, un barbat din statul New York a comandat o astfel de placuța inscripționata cu numele statului. Aceasta costa acum 20 de milioane de dolari. Dar hai sa incepem cu inceputul. Acest Volvo V70 a fost…