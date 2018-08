Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la conferinața de presa, ca a existat "o acțiune de premeditare" cu privire la vioențele care au avut loc in Piața Victoriei. Liberalul a ținut sa iși atace adversarul politic despre care a susținut ca a readus Romania in anii '90 "Imi este clar"…

- "A trecut mai mult de o zi și autoritațile tot nu reușesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetațean roman a fost luat de pe strada, dus la poliție intr-un cor de semnale luminoase și acustice și ținut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea…

- Protestele de miercuri seara fata de modificarile aduse Codului de procedura penala au fost relatate pe larg de agentiile internationale de presa si preluate de diverse publicatii, intre care Fox News, The Washington Post sau Tribune de Geneve. Reuters scrie despre un „razboi-fulger“ impotriva sistemului…

- Presa internationala relateaza, joi dimineata, despre protestele anticoruptie din România si trateaza pe larg retinerea jurnalistului german Paul Arne Wagner care lucreaza de mai multe luni la un documentar despre manifestatiile anticoruptie din tara noastra.

- Desigur ca sunt prea multe pentru a fi enumerate rapid, dar o sa ne concentram astazi asupra a doua puncte ce fac ca o serie de hotarari ce afecteaza soarta aradenilor sa fie de facto nule. Ne spunea chiar colegul de partid a lui Marinel, Adrian Țolea, cum stau de fapt lucrurile cu Sergiu Bilcea cocoțat…

- "Am discutat, intr-adevar, in Biroul Național Permanent. Domnul președinte Dragnea a pus aceasta problema s-o studiem. Și, daca se poate face, cred ca ar fi bine sa știe tot poporul ce discutam in guvern, ca nu e nicio problema, n-avem secrete. Vorbim de Romania, nu de persoane sau de grupuri politice",…

- Putinii oameni lucizi din guvernarea Dragnea incep sa recunoasca public ca s-a terminat cu cresterea economica bazata pe consum si este nevoie urgenta de pornirea motorului investitiilor. Vicepremierul Viorel Stefan si Cristian Socol, ultimul in mai mare masura, s-au exprimat in acest sens. Din pacate…

