Stiri pe aceeasi tema

- Miracol pentru o fetita de 3 ani, ramasa blocata sub o cladire prabusita in orasul turc Elazig, in urma cutremurului de 6,8 grade Richter. A fost gasita in viata de a echipa de salvatori. O alta femeie a fost filmata cum este scoasa de sub o cladire daramata. In total 1500 de oameni au fast raniti,…

- 31 de persoane au murit in urma puternicului cutremur care s-a produs, vineri, in estul Turciei, potrivit unui bilant actualizat. Numarul persoanelor ranite se ridica la peste 1.600, spun autoritațile. Cu o magnitudine de 6,7, cutremurul a afectat provinciile Elazig si Malatya, unde…

- Puternicul seism care s-a produs vineri in estul Turciei a facut cel putin 31 de victime, potrivit celui mai recent bilant anuntat duminica de autoritatile turce, citate de AFP. Numarul persoanelor ranite in provinciile Elazig si Matalya este de cel putin 1.607, a anuntat Agentia nationala…

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…

- Echipele de salvare cauta in continuare supraviețuitori ai cutremurului de 6,4 grade de zilele trecute din Albania, soldat cu moartea a cel puțin 40 de persoane, incercand sa salveze doi copii prinși sub daramaturi in orașul Durres din vestul țarii, potrivit Reuters.De asemenea, au fost ranite…

- Echipajele de salvare din Romania trimise in Albania intervin in zonele afectate de cutremur și au reușit, dupa cateva ore de cautari, sa recupereze doua persoane decedate de sub daramaturi. Este vorba despre un cuplu, cei doi fiind gasiți imbrațișați, anunța MEDIAFAX.Pompierii romani intervin,…

- Echipe de interventie au venit din mai multe state europene, inclusiv Romania, Italia, Grecia, Franta, Turcia si Croatia pentru a ajuta la salvarea eventualilor supravituitori. Seismul a fost urmat de nu mai putin de 250 de replici, iar ziua de 27 noiembrie a fost declarata zi de doliu national. Multi…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.