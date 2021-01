Bilanţul seismului de vineri din Indonezia a ajuns la 78 de victime Cel putin 78 de persoane si-au pierdut viata in seismul ce a lovit vineri provincia indoneziana Sulawesi de Vest, conform unui nou anunt facut duminica de autoritati, transmite Reuters. Intr-un comunicat, Agentia indoneziana pentru situatii de urgenta a confirmat moartea a 78 de persoane, dintre care 67 in districtul Mamuju, iar restul in districtul Majene din Sulawesi de Vest. Peste 740 de oameni au fost raniti si peste 27.800 si-au abandonat locuintele dupa seismul cu magnitudinea de 6,2. Unii dintre localnici s-au refugiat in munti, in timp ce altii s-au alaturat deja aglomeratelor centre pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

