Bilantul inundatiilor din statul Kerala, in sudul Indiei, a crescut joi la 86 de morti, in timp ce noi zone sunt amenintate de ploile torentiale, au anuntat autoritatile, citate de AFP. "Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata astazi (joi), ridicand bilantul oficial la 86 de morti", a anuntat un purtator de cuvant al guvernului regional din Kerala. Un bilant precedent, dat publicitatii in cursul diminetii, consemna 77 de morti. Statul Kerala se confrunta in prezent cu o criza "extrem de grava", a apreciat seful guvernului local, Pinarayi Vijayan. Sute de soldati suplimentari au fost desfasurati…