Bilanțul victimelor in urma viiturilor și alunecarilor de teren in sud-estul Braziliei a crescut la 54 decese, alte aproximativ 30 de persoane fiind in continuare date disparute, scrie Rador.

Echipele de salvare au continuat marti cautarile pentru supravietuitori in casele distruse duminica de alunecarile de teren din sud-estul Braziliei, bilantul victimelor ajungand la 44 de morti, au anuntat autoritatile, care au precizat ca zeci de persoane sunt in continuare date disparute, relateaza…

Alunecarile de teren produse in Peru, in regiunea Arequipa din sudul tarii, au facut 16 morti, 27 raniti, 20 disparuti si peste 12.000 de sinistrati, potrivit unui nou bilant dat publicitatii joi de Institutul National de Aparare Civila, noteaza AFP.

Bilantul unei avalanse care a lovit saptamana aceasta o sosea din muntii Tibetului (sud-vestul Chinei) a crescut la 28 de morti, iar operatiunile de cautare si salvare sunt incheiate in prezent, a anuntat vineri agentia de presa Xinhua, citata de AFP.

Inundatiile si alunecarile de teren care au lovit mai multe zone din Filipine in perioada Craciunului au lasat in urma 44 de morti si au afectat peste 500.000 de persoane, a anuntat vineri agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, informeaza DPA si Xinhua.

Bilantul deceselor in urma alunecarii de teren produsa in Malaezia la sfarsitul saptamanii trecute a crescut la 30, au anuntat joi autoritatile, transmite agentia Xinhua.

Bilantul unui focar de holera care s-a raspandit in cel putin zece sate din statul Cross River situat in sudul Nigeriei a crescut luni de la 20 la 51 de decese, a anuntat un lider local, transmite agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

Bilanțul victimelor atacului aerian din orașul ucrainean Krivoi Rog a ajuns la cinci persoane decedate și 12 ranite.