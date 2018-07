Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca, in decursul celor 6 luni de guvernare, Executivul a luat o serie de masuri in vederea stimularii economiei nationale, una dintre acestea fiind reducerea accizelor la motorina pentru transportatori. "In acest bilant am introdus un capitol distinct pentru…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat bilanțul pentru primele 6 luni de guvernare. Ea arata ca masurile aplicate prin intermediul programului de guvernare au produs o creștere substanțiala a veniturilor la bugetul de stat.Premierul Viorica Dancila a anunțat ca nivelul de absorbție al fondurilor…

- Guvernarea PSD se ocupa in ultimele luni mai mult cu politica si foarte putin cu economia si cresterea economica, considera Dorin Stanca, vicepresedinte al Organizatiei Municipale Arad a PNL. „Scandalurile politice, mitingurile nu tin loc de strategie economica, nu vor face mai buna viata romanilor.…

- Guvernul Romaniei, investitie in revitalizarea industriei cinematografice din Romania. Premierul Viorica Dancila a declarat, astazi, in cadrul sedintei de guvern, ca pe ordinea de zi se afla un proiect care prevede aprobarea unui ajutor de stat pentru industria cinematografica.Citeste si:…

- Compania Star Assembly din Sebes, responsabila de productia transmisiilor 9G-Tronic – cutiile de viteze automate cu noua trepte care echipeaza autoturisme Mercedes-Benz, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 7,3 mld. lei (1,6 mld. euro), de aproape cinci ori mai mult decat in anul anterior.…

- Premierul Viorica Dancila promite investitii de 1 miliard de euro in Romania. ”Ne dorim un parteneriat strategic real, cu marile companii ce doresc sa investeasca in Romania si de acest motiv ma aflu la lansarea noii scheme de ajutor de stat. Vreau sa dau un…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit Palatul Parlamentului despre masurile care vor fi luate in vederea creșterii investițiilor in Romania.„Ne dorim un parteneriat strategic real cu marile companii ce vor sa investeasca in Romania. Vreau sa dau un semnal ca ne dorim stimularea unor noi investiții…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca este pentru prima data cand Guvernul a publicat o carte a investitiilor strategice in Romania si ca acest lucru arata ca "trateaza foarte serios problema", afirmand ca a cerut si o evaluare a tuturor atasatilor comerciali.