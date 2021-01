Cele mai multe cazuri de noi contaminari cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in București, Timiș și Iași. In București au fost raportate 944 de cazuri de COVID-19. In Timiș au fost depistate 385, in Iași 358, in Constanța 293 și in Ilfov 292. Gorj se menține in continuare bine din punct de vedere epidemiologic. Aici au fost raportare 20 de noi cazuri de contaminari. In ultimele 24 de ore au fost raportate 5.719 cazuri de infectare cu Covid-19 și 121 de decese. Pana astazi, 6 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul…