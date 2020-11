Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul din Marea Egee care s-a resimțit in Grecia și Turcia a ajuns la un nou bilanț al victimelor. Sunt 100 de morți și aproape 1 000 de raniți. Bilanțul morților In urma cutremurului 98 de persoane au murit in orasul Izmir din Turcia, doi adolescenti au murit pe insula greaca Samos, conform Mediafax…

- Numarul de morți cauzate de puternicul cutremur care a lovit vestul Turciei, inclusiv orașul Izmir, a ajuns marți la 100, a declarat Autoritatea Guvernului Turc pentru Ajutorarea in caz de Dezastre (Afad). Cutremurul de vineri, cu magnitudinea 7 de pe scara Richter, a ranit și 994 de persoane,…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia.

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 120 au fost ranite in orasul turc Izmir, in urma cutremurului produs in Marea Egee, conform bilantului preliminar anuntat de autoritati. "Potrivit datelor...