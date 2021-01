Bilanțul campaniei de vaccinare: Alţi 1.367 de români au fost imunizaţi împotriva coronavirusului In ultimele 24 de ore au fost imunizați impotriva noului coronavirus un numar de 1.367 de romani. Niciuna din persoanele vaccinate nu a avut reacții adverse. Pana in prezent, in Romania au fost vaccinate 11.656 de persoane. In total, dintre cei 11.656 de imunizati, 26 au avut reactii adverse, comune si minore, dintre care: 4 – reactii locale cu durere la locul injectarii, iar 22 – reactii generale (febra, cefalee, mialgii, astenie, alergii de tip urticarie). Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID a precizat faptul ca nici o persoana nu a suferit reacții adverse majore și nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

