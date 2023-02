Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul persoanelor decedate in urma cutremurelor care au lovit sudul Turciei si nord-vestul Siriei a urcat la 19.902, depasind numarul victimelor cutremurului din 11 martie 2011 din Japonia, cand au murit 19.759 de oameni. Cutremurul din Japonia a declansat un tsunami care a avariat grav centrala…

