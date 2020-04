Stiri pe aceeasi tema

- Spania devine tara europeana cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus: 117.710. Numarul deceselor a ajuns la 10.935. Peste 6.400 dintre cei infectati cu coronavirus se afla in spital in stare grava sau critica.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Palatul Victoria, ca in Romania sunt confirmate 3.183 de cazuri de coronavirus, dintre 281 de pacienți s-au vindecat.Varsta medie a infectaților este de 66 de ani. 45,7% din cazuri, infecțiile au fost prin contact direct cu o persoana…

- SUA au raportat miercuri 556 de decese și 19.005 cazuri de infectare cu coronavirus. La nivel mondial sunt peste 930.000 de infectari și peste 46.000 de morți. Dupa numarul infecțiilor, Statele Unite sunt cele mai afectate, cu 210.408 de cazuri de infectie cu COVID-19, practic suma infectiilor din…

- Premieru Ludovic Orban anunța clar: toți cei care au murit de coronavirus in Romania au murit de alte cauze, de fapt.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora: Acum cand nu mai aveți ce fura, pe cine prosti, inșela va intoarceți in țara asta "Pe…

- Peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus se inregistreaza in tarile europene, cele mai multe fiind in Italia si Spania, arata un bilant realizat de Agentia France-Presse, conform Mediafax.Autoritatile din tarile Europei au raportat peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Toate persoanele care au ajuns in luna martie in Venezuela din Europa vor intra obligatoriu in carantina de doua saptamani, pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara sud-americana unde au fost confirmate doua cazuri, a anuntat sambata vicepresedinta Delcy Rodriguez intr-o alocutiune televizata,…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome