- Județul Hunedoara se afla in topul județelor unde populația are un nivel de educație ridicat. Recensamantul Populației a scos la iveala ca, in 16 județe, proporția celor cu un nivel de educație scazut, adica fara studii sau maximum cu gimnaziu, o depașește pe a celor cu nivel mediu – liceu/postliceala.…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 24,21%, in 2022, pana la 39.320, fata de 31.655 in anul anterior, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 7.382 de firme (numar…

- Libraria online Libris a vandut in 2022 peste 2,3 milioane de produse, cu o medie a comenzii inregistrate de 113 lei, in crestere cu 10%, cele mai multe carti fiind cumparate in judetele Bucuresti, Brasov si Cluj, care cumuleaza mai mult de un sfert (28%) din volumele comandate la nivel national.…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 10,88% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului anterior, pana la 65.503 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

