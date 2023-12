Pentru presedintele Klaus Iohannis , 2023 a fost un an bun din punct de vedere al vizitelor externe: nu mai puțin de 34 de deplasari, care au costat tatul roman 41 milioane de lei, iar printre acestea s-au aflat și doua turnee – in America Latina și Africa. Aproape ca nu a fost luna in care președintele Klaus Iohannis sa nu fi fost plecat. Iata lista țarilor pe unde a ajuns șeful statului in 2023: Azerbaidjan (2-3 februarie – vizita oficiala si participare la reuniunea ministeriala a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze) Luxemburg (vizita oficiala – 27 februarie) Polonia (22 februarie…