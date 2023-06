Stiri pe aceeasi tema

- O persoana data disparuta, dupa ce localitatea Buceava-Soimus din judetul Arad a fost lovita de o viitura, a fost gasita decedata la cinci kilometri de la locuinta, potrivit Agerpres. UPDATE: Pe DJ 708 (Arad), intre localitatea Gurahont si Buceava-Soimus, un autoturism in care se aflau patru persoane…

- In urma cu putin timp a avut loc un incident in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca un barbat de aproximativ 50 de ani a fost prins sub un tractor, in localitatea Borsa, comuna Vladeni. Victima a fost extrasa de catre vecini. UPDATE: Barbatul a fost declarat…

- O persoana a murit duminica dupa-amiaza, in municipiul Brasov, dupa ce autoturismul in care se afla a iesit de pe carosabil si a intrat intr-un pom de pe trotuar de pe strada Aurel Vlaicu, potrivit Agerpres.Conform ISU Brasov, niciuna dintre cele doua persoane aflate in autoturism - soferul si un…

- Un autoturism a explodat, duminica dimineata, intr-o stație de alimentare cu gaz natural comprimat, deflagrația nefiind urmata de incendiu. O persoana a murit pe loc, iar alta a fost ranita, mașina fiind distrusa.

- La aceasta ora, pompierii militari intervin in comuna Suraia unde, conform apelului la 112, o persoana este ,,posibil decedata in albia raului Siret”. La fața locului intervin Detașamentul de Pompieri Focșani, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.…

- O persoana a murit si alta a fost ranita, duminica, 14 mai, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Rebricea din judetul Vaslui. Masina in care se aflau s-a rasturnat si s-a oprit intr-un nuc de pe marginea drumului.

- O persoana a fost lovita de tren in apropierea Garii Sarca din judetul Iasi de trenul 5421. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza, apelul la 112 fiind facut la ora 16.22. La locul interventiei s-au deplasat mai multe echipaje medicale, inclusive de descarcerare. Din primele informatii persoana lovita…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost duse la spital in urma unui accident de circulatie care a avut loc luni, 1 mai, pe DN 6, in zona localitații Toplet, din judetul Caras-Severin, potrivit unui comunicat transmis de ISU Caras-Severin, citat de site-ul local Express de Banat.In accident au fost…