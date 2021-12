Autoritațile au confirmat, in ultimele 24 de ore, 1.279 de cazuri noi de COVID, la un numar de teste ce urmeaza sa fie anunțat mai tarziu. Tot azi au fost anunțate 100 decese noi, din care 14 anterioare.Numarul cazurilor noi a scazut cu aproape 150 fața de ziua precedenta, cand au fost anunțate 1.421 de infectari. Nu este insa cunoscut, inca, numarul testelor efectuate, acesta urmand sa fie transmis in bilanțul detaliat, in jurul orei 13.00.O scadere minora este și la numarul deceselor. Grupul de Comunicare Strategica anunța 100 de deces COVID, dintre care 14 anterioare. Cu o zi inainte au fost…