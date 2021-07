Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 49 de noi cazuri de Covid-19 și doua decese la pacienți confirmați cu noul...

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 72 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) și 5 decese, din care trei sunt anterioare intervalului menționat. Pana astazi, 34.250 de...

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de ieri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Bilant COVID-19 din 23 iunie 2021. Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 66 de noi cazuri de infectare și 141 persoane internate la ATI. Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.389 de cazuri de persoane…

- Autoritațile au confirmat sambata 127 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 28.411 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate 5 de decese de COVID. Alte 118 de decese din perioada iulie 2020-mai 2021 au fost confirmate abia acum. La ATI, numarul…

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 455 cazuri noi de persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 707 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.073.679 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.028.554 de pacienți au fost…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 1.156 de cazuri noi COVID-19 și s-au inregistrat 101 decese. In secțiile de Terapie Intensiva sunt in continuare sub o mie de pacienți. Pana astazi, 11 mai, pe...